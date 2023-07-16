О нас

Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине

Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.
Другие страны
16 июля 2023 г. 09:21
Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООН.

Совбез ООН 17 июля проведет заседание министерского уровня по "Поддержанию мира и безопасности Украины". Спустя день, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurası Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edəcək

Самое важное

Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09
Украинские дети прошли медобследование в Баку 
ФотоУкраинские дети прошли медобследование в Баку 
15 июля 2023 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2023 г. 13:18
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
15 июля 2023 г. 13:03
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
15 июля 2023 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
14 июля 2023 г. 21:22
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi