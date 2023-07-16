Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООН.

Совбез ООН 17 июля проведет заседание министерского уровня по "Поддержанию мира и безопасности Украины". Спустя день, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.