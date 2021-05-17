WSJ: Гейтс ушел из совета директоров Microsoft из-за служебного романа

Сам Гейтс объяснял свой уход желанием сосредоточиться на благотворительности

Основатель Microsoft Билл Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров этой американской корпорации из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Сам Гейтс объяснял этот шаг желанием сосредоточиться на благотворительности. "Я решил уйти из совета директоров в Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы больше времени уделять моим приоритетам, касающимся благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования и противодействия изменению климата", - написал он год назад в соцсети LinkedIn.

По данным издания, уход не был добровольным. "Члены совета [директоров] Microsoft решили, что Биллу Гейтсу необходимо выйти из его состава в 2020 году, так как они проводили расследование имевших место ранее романтических отношений миллиардера со служащей Microsoft, признанных неподобающими", - написала газета. Поводом для расследования, к проведению которого была подключена юридическая фирма, стала жалоба сотрудницы корпорации, утверждавшей, что Гейтс в течение нескольких лет поддерживал с ней интимные отношения. Предприниматель заявил о выходе из состава совета директоров Microsoft до завершения разбирательства и принятия решения на этот счет полным составом совета, утверждает издание.

Представитель Гейтса опровергла публикацию.

Ранее Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.