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Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США

Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс подверг критике существующую систему тестов на коронавирус в США, назвав ее бессмысленной из-за времени, которое уходит на проведение анализов.
Другие страны
28 июля 2020 г. 21:36
Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс подверг критике существующую систему тестов на коронавирус в США, назвав ее бессмысленной из-за времени, которое уходит на проведение анализов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом миллиардер сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", - заявил Гейтс.

По словам Гейтса, в нынешнем виде система тестов на COVID-19 в США – это бессмысленная "трата времени и средств".

Гейтс, фонд которого спонсирует вакцину против COVID-19, с начала пандемии приобрел в американских СМИ репутацию эксперта по коронавирусу. В интервью телеканалу он также выразил мнение, что подбор необходимых препаратов к концу года позволит снизить смертность от заболевания.

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