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    Гейдара Джемаля похоронят в Алматы

    Журналист Максим Шевченко: Гейдар Джемаль умер в Алматы, где проходил лечение

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Главу российского "Исламского комитета", известного философа и теолога, азербайджанца по происхождению Гейдара Джемаля похоронят в Алматы.

    Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил журналист Максим Шевченко.

    Он рассказал, что Джемаль умер в Алматы, где проходил лечение.

    "Там его и похоронят, скорее всего", - сказал он.

    Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве. В 1995 году он создал и возглавил "Межрегиональное общественное движение Исламский комитет".

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