Geely приостановила выпуск машин на заводе в Беларуси

Китайская компания Geely приостановила производство машин на заводе в Беларуси, который экспортирует свою продукцию в Россию, с целью оценить репутационные риски.

Китайская компания Geely приостановила производство машин на заводе в Беларуси, который экспортирует свою продукцию в Россию, с целью оценить репутационные риски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует в четверг газета Financial Times.

Такое решение принято в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из Китая.

Автопроизводитель из Китая, который владеет шведской автомобилестроительной компанией Volvo Cars и британским производителем известных спортивных автомобилей Lotus, рассмотрит потенциальные проблемы с цепочками поставок и условия местного рынка, сообщила компания изданию.

"Мы по-прежнему следим за ситуацией. При этом будет учитываться каждый элемент", - заявили в Geely.