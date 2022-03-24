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Geely приостановила выпуск машин на заводе в Беларуси

Geely приостановила выпуск машин на заводе в Беларуси Китайская компания Geely приостановила производство машин на заводе в Беларуси, который экспортирует свою продукцию в Россию, с целью оценить репутационные риски.
Другие страны
24 марта 2022 г. 14:02
Geely приостановила выпуск машин на заводе в Беларуси

Китайская компания Geely приостановила производство машин на заводе в Беларуси, который экспортирует свою продукцию в Россию, с целью оценить репутационные риски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует в четверг газета Financial Times.

Такое решение принято в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из Китая.

Автопроизводитель из Китая, который владеет шведской автомобилестроительной компанией Volvo Cars и британским производителем известных спортивных автомобилей Lotus, рассмотрит потенциальные проблемы с цепочками поставок и условия местного рынка, сообщила компания изданию.

"Мы по-прежнему следим за ситуацией. При этом будет учитываться каждый элемент", - заявили в Geely.

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Версия на английском языке Geely suspends operations at factory in Belarus

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