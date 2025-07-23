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ГБР Украины начало расследование причин крушения истребителя Mirage-2000

ГБР Украины начало расследование причин крушения истребителя Mirage-2000 Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни, которое произошло вечером 22 июля во время выполнения боевого задания.
Другие страны
23 июля 2025 г. 14:45
ГБР Украины начало расследование причин крушения истребителя Mirage-2000

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование причин крушения истребителя Mirage-2000 на Волыни, которое произошло вечером 22 июля во время выполнения боевого задания.

Об этом передает Report со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, пилот сообщил о критической неисправности электроники, самолет упал на безлюдную болотистую территорию и затонул в затопленной яме. "Благодаря своевременному катапультированию пилот выжил и был оперативно спасен, его состояние стабильное", - подчеркивает ведомство.

Для расследования причин крушения истребителя создана специальная группа опытных следователей, которые уже осмотрели место происшествия, изъяли доказательства и допросили свидетелей. Запланированы технические экспертизы и анализ данных с бортового самописца.

Дело квалифицировано по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу. Кроме того, в воинской части проводится служебное расследование.

Отметим, что это первый разбившийся истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции.

Напомним, что Франция в феврале 2025 года начала поставку в Украину ударных самолетов Mirage-2000.

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