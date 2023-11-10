Газу 10 ноября могут покинуть около 600 граждан иностранных государств

Почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 10 ноября.

Почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 10 ноября.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пограничная служба анклава на своей странице в Facebook.

В списках, обнародованных службой, значатся 594 человека, являющиеся гражданами 15 стран (Албании, Бразилии, Германии, Дании, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, а также России).