О нас

"Газпром" продолжает поставки газа через Украину в ЕС

"Газпром" продолжает поставки газа через Украину в ЕС Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 37 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной,
Другие страны
29 апреля 2023 г. 11:59
Газпром продолжает поставки газа через Украину в ЕС

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 37 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37 млн куб. м на 29 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В пятницу, 28 апреля, объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 29 апреля может составить около 37 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
26 апреля 2023 г. 11:52
Между Азербайджаном и Турцией подписан Протокол о сотрудничестве
ФотоМежду Азербайджаном и Турцией подписан "Протокол о сотрудничестве"
27 апреля 2023 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi