«Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины «Северного потока»

«Газпром» решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток».

«Газпром» решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток».

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сказано в сообщении.

По этой причине суточная производительность данной станции с 7.00 мск 27 июля снизится почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.