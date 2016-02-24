"Газпром" договорился о черноморском газопроводе до Италии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, главный исполнительный директор Edison SpA Марк Бенайун и главный исполнительный директор DEPA SA Теодорос Китсакос подписали меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию, сообщила российская компания, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Соглашение отражает заинтересованность сторон в указанном маршруте поставок природного газа из России. Для своей цели стороны намерены максимально использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon.

"Потенциальный проект нового маршрута поставок, реализация которого будет осуществлена при полном соблюдении законодательства ЕС, повысит надежность газоснабжения Италии, а также упрочит ее роль в качестве крупного газового хаба Южной Европы, что соответствует целям Национальной энергетической стратегии", - приводятся в сообщении слова Бенайуна.

"Возрождение проекта ITGI Poseidon усиливает энергетическую безопасность Европы благодаря появлению дополнительного канала поставок и повышает роль Греции как крупного коридора для поставок газа из различных источников и маршрутов", - отметил Китсакос.