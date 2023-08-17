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Газовые хранилища ЕС заполнены на 89,99%

Газовые хранилища ЕС заполнены на 89,99% Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил на брифинге, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на 89,99%. Он отметил, что такому уровню наполненности газохранилищ способствовала аномально теплая зима в Европе.
Другие страны
17 августа 2023 г. 18:39
Газовые хранилища ЕС заполнены на 89,99%

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил на брифинге, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на 89,99%. Он отметил, что такому уровню наполненности газохранилищ способствовала аномально теплая зима в Европе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

ЕС планирует заполнить газовые хранилища до 90% к отопительному сезону, который начинается в Европе в октябре. Помимо газохранилищ на территории Евросоюза, европейские компании в июле вернулись к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прервалось после начала военных действий. В июле в Украину на хранение передано около 589 млн кубометров, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года.

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