Другие страны
7 августа 2025 г. 17:34
Газопровод на юге Украины, задействованный в поставках азербайджанского газа, продолжает работу после российской атаки

Поставки газа по газопроводу "Орловка" на юге Украины, который в среду подвергся атаке российских беспилотников, были возобновлены.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила украинская газотранспортная компания.

"Доставки осуществляются так же, как и раньше. В четверг через Орловку, расположенную недалеко от границы с Румынией, планируется прокачать 0,42 млн кубометров газа", - сообщил представитель оператора.

Напомним, что Россия нанесла удар по газоперекачивающей станции в Одесской области на юге Украины, которая используется для импорта СПГ из США и Азербайджана, что подорвало подготовку к зиме. Орловка является частью маршрута, соединяющего греческие терминалы СПГ с украинскими газовыми хранилищами через Трансбалканский газопровод. Киев назвал этот маршрут чрезвычайно важным, поскольку он обеспечивает доступ к СПГ с греческих и турецких терминалов, азербайджанскому и румынскому трубопроводному газу и, потенциально, к болгарскому морскому газу.

В прошлом месяце Украина впервые осуществила тестовую поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту и объявила о планах значительного увеличения импорта газа от азербайджанской энергетической компании SOCAR.

Версия на английском языке Gas pipeline in southern Ukraine supplying Azerbaijani gas remains operational after Russian attack
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Azərbaycan qazının tədarük olunduğu qaz kəməri işini bərpa edib

