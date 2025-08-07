Газопровод на юге Украины, задействованный в поставках азербайджанского газа, продолжает работу после российской атаки

Газопровод на юге Украины продолжает работать после российской атаки

Поставки газа по газопроводу "Орловка" на юге Украины, который в среду подвергся атаке российских беспилотников, были возобновлены.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила украинская газотранспортная компания.

"Доставки осуществляются так же, как и раньше. В четверг через Орловку, расположенную недалеко от границы с Румынией, планируется прокачать 0,42 млн кубометров газа", - сообщил представитель оператора.

Напомним, что Россия нанесла удар по газоперекачивающей станции в Одесской области на юге Украины, которая используется для импорта СПГ из США и Азербайджана, что подорвало подготовку к зиме. Орловка является частью маршрута, соединяющего греческие терминалы СПГ с украинскими газовыми хранилищами через Трансбалканский газопровод. Киев назвал этот маршрут чрезвычайно важным, поскольку он обеспечивает доступ к СПГ с греческих и турецких терминалов, азербайджанскому и румынскому трубопроводному газу и, потенциально, к болгарскому морскому газу.

В прошлом месяце Украина впервые осуществила тестовую поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту и объявила о планах значительного увеличения импорта газа от азербайджанской энергетической компании SOCAR.