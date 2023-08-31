Газохранилища Испании впервые заполнены на 100%

Испания впервые заполнила свои газовые хранилища на 100% уже в августе.

Испания впервые заполнила свои газовые хранилища на 100% уже в августе.

Как передает Report со ссылкой на газету La Razon, страна достигла 100% заполнения своих газохранилищ, чего ранее не происходило в августе. Это намного превышает требование ЕС достичь 90% к 1 ноября. Согласно отчетам испанской энергетической компании Enag s, три подземных хранилища, которыми располагает Испания, уже заполнены на 100%, этот объем эквивалентен более чем одному месяцу внутреннего потребления.

Таким образом, Испания уже несколько дней является единственной европейской страной, которая достигла полного заполнения газохранилищ в этом году, подчеркивает газета.