Газохранилища Чехии заполнены более чем на 80 процентов

Власти Чехии заявили о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) на 80 процентов, что позволит обеспечить предстоящей зимой жителей республики отоплением.

Власти Чехии заявили о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) на 80 процентов, что позволит обеспечить предстоящей зимой жителей республики отоплением.

Как передает Report со ссылкой н зарубежные СМИ, об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Наши газохранилища наполнены газом более чем на 80 процентов", - отметил Фиала.

Он также подчеркнул, что правительство страны делает все необходимое для того, чтобы обеспечить своих граждан теплом и электричеством в течение предстоящей зимы, несмотря на резкий рост цен на международном рынке на энергоносители.

По словам Фиала, правительство приняло решение о компенсации стоимости коммунальных услуг тем гражданам, у кого их стоимость будет превышать 30% от доходов совместно проживающих членов семьи. В Праге эта доля составит 35 процентов.

Также правительство намерено ввести жесткий контроль за ценами поставщиков.

Напомним также, в соответствии с распоряжениями чешских властей помещения зимой должны будут отапливаться до температуры, не превышающей 18 градусов.