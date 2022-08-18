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Газохранилища Чехии заполнены более чем на 80 процентов

Газохранилища Чехии заполнены более чем на 80 процентов Власти Чехии заявили о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) на 80 процентов, что позволит обеспечить предстоящей зимой жителей республики отоплением.
Другие страны
18 августа 2022 г. 06:29
Газохранилища Чехии заполнены более чем на 80 процентов

Власти Чехии заявили о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) на 80 процентов, что позволит обеспечить предстоящей зимой жителей республики отоплением.

Как передает Report со ссылкой н зарубежные СМИ, об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Наши газохранилища наполнены газом более чем на 80 процентов", - отметил Фиала.

Он также подчеркнул, что правительство страны делает все необходимое для того, чтобы обеспечить своих граждан теплом и электричеством в течение предстоящей зимы, несмотря на резкий рост цен на международном рынке на энергоносители.

По словам Фиала, правительство приняло решение о компенсации стоимости коммунальных услуг тем гражданам, у кого их стоимость будет превышать 30% от доходов совместно проживающих членов семьи. В Праге эта доля составит 35 процентов.

Также правительство намерено ввести жесткий контроль за ценами поставщиков.

Напомним также, в соответствии с распоряжениями чешских властей помещения зимой должны будут отапливаться до температуры, не превышающей 18 градусов.

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