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Gazeta Prawna: Польша не может обслуживать закупленные в США Abrams

Gazeta Prawna: Польша не может обслуживать закупленные в США Abrams Польша не имеет возможности проводить техническое обслуживание американских танков Abrams.
Другие страны
27 июля 2025 г. 22:49
Gazeta Prawna: Польша не может обслуживать закупленные в США Abrams

Польша не имеет возможности проводить техническое обслуживание американских танков Abrams.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступил глава польского военного авиационного завода №1 Яцек Гошиньский.

"Танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных заводах. К сожалению, эти требования не учитывались при решении о закупке этих танков", - заявил он изданию Gazeta Prawna.

Гошиньский уточнил, что помимо танков Abrams Польша приобрела несколько ремонтно-эвакуационных машин с такими же двигателями. "Мы готовимся к созданию авторизованного сервисного центра для этих двигателей в Польше, но это весьма сложная и дорогостоящая задача", - добавил директор военного предприятия.

В 2022 году Варшава подписала соглашение с Вашингтоном о закупке 250 танков Abrams в версии М1А2 SEPv3 производства General Dynamics Land Systems, GDLS. Они должны быть поставлены в 2025-2026 годах. Также, по данным издания Defence Industry Europe, в рамках данной сделки США отгрузят Польше 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 и 17 танковых мостоукладчиков M1074.

Общая сумма, выделенная польскими властями на закупку новых танков, составила 23,3 млрд злотых (6 млрд долларов). 250 боевых машин хватит для укомплектования четырех танковых батальонов.

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