СМИ: Черногория в ближайшее время может вступить в НАТО

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ НАТО в ближайшее время может расшириться за счет Черногории.

Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Согласно информации, пригласить в свои Черногорию могут уже до конца 2015 года. При этом в обозримом будущем ни одна другая страна не имеет реальных шансов на вступление в Альянс.

Газета также отмечает, что в связи с этим лидерами ряда зарубежных государств уже были поданы сигналы. Так, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что "существуют весомые причины, чтобы Черногория стала членом альянса".

В то же время, представитель Словакии в НАТО Томаш Валашек отметил, что приглашение Черногории вступить в НАТО поступит обязательно.