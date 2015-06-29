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    СМИ: Черногория в ближайшее время может вступить в НАТО

    Пригласить в Альянс Черногорию могут уже до конца 2015 года

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ НАТО в ближайшее время может расшириться за счет Черногории.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ".

    Согласно информации, пригласить в свои Черногорию могут уже до конца 2015 года. При этом в обозримом будущем ни одна другая страна не имеет реальных шансов на вступление в Альянс.

    Газета также отмечает, что в связи с этим лидерами ряда зарубежных государств уже были поданы сигналы. Так, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что "существуют весомые причины, чтобы Черногория стала членом альянса".

    В то же время, представитель Словакии в НАТО Томаш Валашек отметил, что приглашение Черногории вступить в НАТО поступит обязательно.

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