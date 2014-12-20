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    Гавана надеется, что Обама смягчит эмбарго в отношении Кубы

    Белый дом ранее объявил историческую инициативу по улучшению отношений с Кубой

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Куба надеется, что президент США Барак Обама использует все свои президентские полномочия для того, чтобы облегчить условия эмбарго, объявленного против Кубы, заявил в субботу кубинский лидер Рауль Кастро.

    "Надеемся, что президент США будет решительно использовать свои полномочия как представителя исполнительной власти для существенного изменения формы применения (законов и норм) о блокаде в тех областях, где не требуется утверждение конгресса", — сказал Кастро, выступая в парламенте страны.

    "Борьба за отмену блокады — долгая и тяжелая борьба, в которой нужна мобилизация и американского общественного мнения, и международного сообщества", — отметил он.

    В среду Белый дом объявил "историческую" инициативу по улучшению отношений с Кубой, которая будет включать восстановление дипотношений, разорванных в 1961 году, рост инвестиций и торговли, дальнейшее снятие ограничений на поездки, разрешение на использование американских кредитных карт на территории Кубы.

    При этом было заявлено, что санкции против Гаваны, введенные конгрессом США, вряд ли будут отменены в ближайшее время, несмотря на намерения администрации.

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