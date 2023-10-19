Гастон Самут: Движение заморских регионов продолжает борьбу, и Франция теряет позиции

"Движение заморских регионов Франции" продолжает свою борьбу против неоколониализма, и Франция теряет позиции.

"Движение заморских регионов Франции" продолжает свою борьбу против неоколониализма, и Франция теряет позиции.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил Гастон Самут, представитель Народного союза во имя свободы Гваделупы.

"Мы также ведем борьбу за сохранение наших культурных памятников, пытаемся защитить свой язык и культуру", - добавил он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.