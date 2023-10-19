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Гастон Самут: Наши дети не могут в полной мере использовать родной язык

Гастон Самут: Наши дети не могут в полной мере использовать родной язык Дети и молодежь не могут полноценно использовать свой родной язык, что может привести к его исчезновению.
Другие страны
19 октября 2023 г. 15:33
Гастон Самут: Наши дети не могут в полной мере использовать родной язык

Дети и молодежь не могут полноценно использовать свой родной язык, что может привести к его исчезновению.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самут.

"Основная проблема заключается в том, что детям не позволяют в полной мере использовать их родные языки. Образовательная система Франции построена таким образом, что молодое поколение вынуждено использовать только язык метрополии - французский. Это происходит потому, что Франция стремится ассимилировать местное население заморских территорий и, в первую очередь, посредством навязывания языка. В итоге это может вылиться в проблему того, что дети не смогут в полной мере использовать свой родной язык в общении между собой", - отметил он.

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Версия на английском языке Gaston Samut: Our children cannot fully use their native language
Версия на азербайджанском языке Qaston Samut: “Uşaqlarımız öz ana dilindən tam istifadə edə bilmirlər”

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