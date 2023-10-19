Гастон Самут: Франция скрывает свою колониальную политику

Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил Гастон Самут, представитель Народного союза во имя свободы Гваделупы.
"Они пытаются создать впечатление, что Гваделупа и Мартиника очень развитые регионы. Но реальность заключается в том, что молодежь Гваделупы сейчас без работы. И из-за безработицы у них возникает склонность к наркотикам. Примечательно, что приезжие из Франции легко находят работу, в то время как местное население страдает от безработицы", - сказал он.
Самут подчеркнул,что французы в Гваделупе и Мартинике занимают высокие должности, однако представители местного населения остаются на низких постах.
Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).
В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.
Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.