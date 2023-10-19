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Гастон Самут: Франция скрывает свою колониальную политику

Гастон Самут: Франция скрывает свою колониальную политику Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику.
Другие страны
19 октября 2023 г. 15:12
Гастон Самут: Франция скрывает свою колониальную политику

Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил Гастон Самут, представитель Народного союза во имя свободы Гваделупы.

"Они пытаются создать впечатление, что Гваделупа и Мартиника очень развитые регионы. Но реальность заключается в том, что молодежь Гваделупы сейчас без работы. И из-за безработицы у них возникает склонность к наркотикам. Примечательно, что приезжие из Франции легко находят работу, в то время как местное население страдает от безработицы", - сказал он.

Самут подчеркнул,что французы в Гваделупе и Мартинике занимают высокие должности, однако представители местного населения остаются на низких постах.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Gaston Samut: 'France is hiding its colonial policy'
Версия на азербайджанском языке Qaston Samut: "Fransa müstəmləkəçilik siyasətini gizlədir"

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