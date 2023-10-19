Гастон Самут: Франция скрывает свою колониальную политику

Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику.

Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил Гастон Самут, представитель Народного союза во имя свободы Гваделупы.

"Они пытаются создать впечатление, что Гваделупа и Мартиника очень развитые регионы. Но реальность заключается в том, что молодежь Гваделупы сейчас без работы. И из-за безработицы у них возникает склонность к наркотикам. Примечательно, что приезжие из Франции легко находят работу, в то время как местное население страдает от безработицы", - сказал он.

Самут подчеркнул,что французы в Гваделупе и Мартинике занимают высокие должности, однако представители местного населения остаются на низких постах.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.