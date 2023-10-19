Гастон Самит: Франция не уважает права человека

Франция, которая всеми воспринимается как страна, уважающая права человека, на самом деле таковой не является.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит.
Он подчеркнул, что на данный момент многие страны ждут международной поддержки: "Эти страны активно сотрудничают со странами Движения неприсоединения для решения проблемы французского колониализма. В первую очередь мы сами на своих территориях должны постараться ускорить этот процесс".
20 октября в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).
В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.
Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.