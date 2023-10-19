Гастон Самит: Франция не уважает права человека

Франция, которая всеми воспринимается как страна, уважающая права человека, на самом деле таковой не является.

Франция, которая всеми воспринимается как страна, уважающая права человека, на самом деле таковой не является.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит.

Он подчеркнул, что на данный момент многие страны ждут международной поддержки: "Эти страны активно сотрудничают со странами Движения неприсоединения для решения проблемы французского колониализма. В первую очередь мы сами на своих территориях должны постараться ускорить этот процесс".

20 октября в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.