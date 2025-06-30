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Гарвардский университет может лишиться господдержки из-за бездействия против антисемитизма

Гарвардский университет может лишиться господдержки из-за бездействия против антисемитизма Администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в нарушении федеральных законов о гражданских правах и непринятии надлежащих мер реагирования на предполагаемый антисемитизм в кампусе.
Другие страны
30 июня 2025 г. 19:13
Гарвардский университет может лишиться господдержки из-за бездействия против антисемитизма

Администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в нарушении федеральных законов о гражданских правах и непринятии надлежащих мер реагирования на предполагаемый антисемитизм в кампусе.

Как передает Report, об этом сообщает Politico

В письме президенту Гарварда Алану Гарберу Белый дом пригрозил полным прекращением федерального финансирования, если университет не проведет срочные реформы. Указывается, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

Отмечается, что учебное заведение также может лишиться федеральной студенческой помощи - одного из самых серьезных последствий, с которыми может столкнуться университет, - если оно не согласится на резолюцию. Около пятой части студентов бакалавриата Гарварда полагаются на федеральный грант, зарезервированный для студентов с низким доходом.

По результатам расследования, Министерство здравоохранения и социальных служб выделило Гарварду более 794 млн долларов федеральной финансовой помощи с 2023 финансового года.

В апреле Минобразования США уже лишило Гарвард грантов на $2,2 млрд из-за отказа менять кадровую и образовательную политику. Кроме того, с мая вуз не может принимать иностранных студентов, а уже обучающиеся должны перевестись в другие университеты.

До этого президент США Дональд Трамп критиковал Гарвард за высокую долю иностранных учащихся и обвинял руководство в потакании антисемитским настроениям. Теперь вопрос стоит еще острее: либо вуз проведет реформы, либо потеряет государственную поддержку.

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