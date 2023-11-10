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Гарибашвили: Грузия дружит с Азербайджаном и Арменией и не может занимать чью-либо сторону

Гарибашвили: Грузия дружит с Азербайджаном и Арменией и не может занимать чью-либо сторону "Грузию связывают дружественные и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому Грузия не может проявлять какую-либо предвзятость, а наша страна на 100 процентов нейтральна и не может занимать чью-либо сторону".
Другие страны
10 ноября 2023 г. 22:21
Гарибашвили: Грузия дружит с Азербайджаном и Арменией и не может занимать чью-либо сторону

"Грузию связывают дружественные и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому Грузия не может проявлять какую-либо предвзятость, а наша страна на 100 процентов нейтральна и не может занимать чью-либо сторону".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии Форума мира в Париже.

Гарибашвили отметил, что Грузия поддерживает дружеские отношения и нейтралитет с двумя странами региона:

"Я хочу сохранить наш нейтралитет и беспристрастную позицию в нашем регионе. Это в интересах всех трех стран. В прошлом месяце у нас была продуктивная встреча в Тбилиси, когда мы принимали международную конференцию "Шелковый путь". Я благодарен моему другу Николу Пашиняну за его визит в Грузию, на этом форуме присутствовал и премьер-министр Азербайджана. Мы втроем смогли вместе обсудить будущее нашего региона".

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Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: “Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistanla dostdur və tərəf tuta bilməz”

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