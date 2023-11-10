Гарибашвили: Грузия дружит с Азербайджаном и Арменией и не может занимать чью-либо сторону

"Грузию связывают дружественные и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому Грузия не может проявлять какую-либо предвзятость, а наша страна на 100 процентов нейтральна и не может занимать чью-либо сторону".

"Грузию связывают дружественные и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому Грузия не может проявлять какую-либо предвзятость, а наша страна на 100 процентов нейтральна и не может занимать чью-либо сторону".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии Форума мира в Париже.

Гарибашвили отметил, что Грузия поддерживает дружеские отношения и нейтралитет с двумя странами региона:

"Я хочу сохранить наш нейтралитет и беспристрастную позицию в нашем регионе. Это в интересах всех трех стран. В прошлом месяце у нас была продуктивная встреча в Тбилиси, когда мы принимали международную конференцию "Шелковый путь". Я благодарен моему другу Николу Пашиняну за его визит в Грузию, на этом форуме присутствовал и премьер-министр Азербайджана. Мы втроем смогли вместе обсудить будущее нашего региона".