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Гана увеличит в 2024 году добычу золота до 4,5 млн унций в год

Гана увеличит в 2024 году добычу золота до 4,5 млн унций в год Гана - лидер по добыче золота в Африке - намерена увеличить производство с 4 млн унций в 2023 году до 4,5 млн в 2024-м.
Другие страны
31 августа 2024 г. 00:49
Гана увеличит в 2024 году добычу золота до 4,5 млн унций в год

Гана - лидер по добыче золота в Африке - намерена увеличить производство с 4 млн унций в 2023 году до 4,5 млн в 2024-м.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agence Ecofin, это будет достигнуто за счет новой шахты Намдини.

Речь идет о шахте, которую планирует ввести в строй до конца года китайская компания Shandong Gold. Это первый новый объект добычи золота с 2013 года, когда начала работать шахта Акьем.

По данным ганского регулятора области, Комиссии по минералам, Мартина Айиси, до конца 2026 года в стране начнут действовать три шахты по добыче золота. Это Намдини, мощность которой в ближайшие 10 лет вырастет до 350 тыс. унций в год, Северная Ахафо - 325 тыс. унций, еще одна появится на северо-западе страны в 2026 году.

Помимо промышленной добычи золота в Гане широко распространена кустарная добыча старателями. В 2023 году она подскочила на 70,6% до 1,1 млн унций.

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