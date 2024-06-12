Гана приблизилась к получению кредитной линии от МВФ в размере 3 млрд долларов

Гана согласовала меморандум о взаимопонимании с официальным комитетом кредиторов, который предусматривает реструктуризацию внешнего долга африканской страны межправительственному Парижскому клубу и Китаю.

Гана согласовала меморандум о взаимопонимании с официальным комитетом кредиторов, который предусматривает реструктуризацию внешнего долга африканской страны межправительственному Парижскому клубу и Китаю.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство финансов Ганы, не раскрыв детали документа.

Меморандум касается ряда аспектов достигнутого в минувшем январе соглашения Ганы с официальными кредиторами о реструктуризации долга на 5,4 млрд долларов и открывает путь к окончательному одобрению Международным валютным фондом (МВФ) кредитной линии в размере 3 млрд долларов.

"Одобрение со стороны МВФ [кредитной линии] будет способствовать получению Ганой финансовой помощи от других организаций развития, включая Всемирный банк", - говорится в заявлении Минфина Ганы.

Сопредседателями Официального комитета кредиторов, который вел переговоры с Ганой, являются Франция и Китай. Парижский клуб объединяет 22 государства-кредитора, КНР не является членом этого клуба.

С минувшего марта правительство Ганы ведет переговоры с частными держателями своих государственных облигаций на сумму в размере 13 млрд долларов на предмет реструктуризации задолженности. Они проходят за закрытыми дверями.

Гана переживает сейчас значительные финансовые трудности, выражающиеся в высокой инфляции, которая составила в минувшем мае 22,1%, быстром росте цен на продовольствие и энергию, значительной внешней задолженности. На начало 2023 года внешний долг страны составлял около 30 млрд долларов.