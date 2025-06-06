Гана поддерживает план Марокко по автономии Западной Сахары

Гана поддерживает план Марокко по автономии Западной Сахары

Гана рассматривает план автономии Марокко как единственную основу для урегулирования спора о Западной Сахаре.

Как сообщает Report со ссылкой Reuters, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров между министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой и его марокканским коллегой Насером Буритой в Рабате.

Давно замороженный конфликт противопоставляет Марокко, которое считает пустынную территорию своей собственной, и Фронту ПОЛИСАРИО, поддерживаемому Алжиром и добивающемуся создания там независимого государства.

"Гана считает план автономии единственной реалистичной и устойчивой основой для взаимосогласованного решения этого вопроса. ООН должна оставаться исключительной основой для поиска решения", - говорится в заявлении.

Аналогичные заявления ранее сделали Кения и Великобритания, что отражает дипломатический сдвиг в пользу Марокко. Соединенные Штаты признали суверенитет Рабата над спорной территорией в 2020 году, за ними последовала Франция в июле прошлого года.