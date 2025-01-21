Гана отложит поставки 370 тыс. тонн какао-бобов из-за неурожая

Гана задержит поставки 370 тыс. тонн какао-бобов из-за самого низкого их урожая за последние 20 лет.

Гана задержит поставки 370 тыс. тонн какао-бобов из-за самого низкого их урожая за последние 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , об этом сообщил на парламентских слушаниях кандидат на пост министра сельского хозяйства страны Эрик Опоку.

По его словам, которые приводит , в 2023/24 аграрном году Гана собрала менее 550 тыс. тонн какао-бобов и не сможет вовремя выполнить все свои обязательства по их поставкам на мировой рынок. При этом размер отложенных поставок составит 370 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем это предусматривалось ранее.

Неурожай минувшего года был вызван в Гане как неблагоприятной погодой, так и массовым заболеванием деревьев, дающих какао-бобы. В среднем в последние десятилетия Гана производила по 800 тыс. тонн какао-бобов в год. Трудности привели к тому, что национальный экспортер какао-бобов - Совет по маркетингу какао - объявил дефолт по кредиту в $800 млн, полученному от международных финансовых организаций.

Гана является вторым после Кот-д'Ивуара мировым производителем какао-бобов с долей в 30% мирового рынка.