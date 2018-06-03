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    Гамбургский аэропорт приостановил работу до конца дня

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Гамбурга не будет отправлять и принимать рейсы до конца дня в воскресенье.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, восстановить электроснабжение воздушной гавани, нарушенное из-за короткого замыкания, пока не удается, сообщили власти аэропорта в Twitter.

    Как сообщалось ранее, с 10.00 авиасообщение в аэропорту Гамбурга было прекращено после короткого замыкания, которое привело к обесточиванию.

    "Аэропорт вынужден приостановить выполнение рейсов до конца дня. Исправить неполадки было невозможно. Аэропорту Гамбурга требуется резервный источник электроэнергии для обеспечения безопасности рейсов", — говорится в сообщении.

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