Гамбургский аэропорт приостановил работу до конца дня

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Гамбурга не будет отправлять и принимать рейсы до конца дня в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, восстановить электроснабжение воздушной гавани, нарушенное из-за короткого замыкания, пока не удается, сообщили власти аэропорта в Twitter.

Как сообщалось ранее, с 10.00 авиасообщение в аэропорту Гамбурга было прекращено после короткого замыкания, которое привело к обесточиванию.

"Аэропорт вынужден приостановить выполнение рейсов до конца дня. Исправить неполадки было невозможно. Аэропорту Гамбурга требуется резервный источник электроэнергии для обеспечения безопасности рейсов", — говорится в сообщении.