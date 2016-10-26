Гамбия объявила о выходе из Международного уголовного суда

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Гамбия решила прекратить свое членство в Международном уголовном суде.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр по вопросам информации Гамбии Шериф Боянг.

"Это решение обусловлено тем, что МУС, хоть и называется Международным уголовным судом, на самом деле унижает и преследует цветных людей, особенно африканцев", - сказал Боянг.

Гамбия обвиняет МУС в игнорировании "военных преступлений" Западных стран. "Со времени создания МУС, много Западных стран, как минимум 30, совершили ужасные военные преступления против независимых суверенных государств и их граждан, однако ни одному военному преступнику с Запада не было предъявлено обвинение", - заявили в правительстве.

Добавим, что до этого о своем решении прекратить членство в МУС заявили Бурунди и ЮАР. Подобный шаг рассматривает также парламент Кении.