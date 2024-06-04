Галузин: Миссия ЕС в Армении "шпионит" против соседних стран под прикрытием мониторинга

Мониторинговая миссия Евросоюза (ЕС) занимается в Армении сбором разведданных против соседних стран под прикрытием мониторинга.

Мониторинговая миссия Евросоюза (ЕС) занимается в Армении сбором разведданных против соседних стран под прикрытием мониторинга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, многие риски можно было бы купировать, если в 2022 году Армения согласилась бы на предложение реализовать по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) комплекс мер по стабилизации обстановки на границе.

"К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против соседних стран под прикрытием "мониторинга", - сказал он.