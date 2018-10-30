Gallup: Рейтинг Трампа упал до 40%

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup.

По данным последнего опроса, проводившегося 28 октября, в поддержку американского лидера выступают 40% американцев, что на четыре процентных пункта меньше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса неделю назад, 21 октября.

Негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

Опрос проводился с 22 по 28 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность составляет около 3%.