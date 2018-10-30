 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Gallup: Рейтинг Трампа упал до 40%

    © AP

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup.

    По данным последнего опроса, проводившегося 28 октября, в поддержку американского лидера выступают 40% американцев, что на четыре процентных пункта меньше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса неделю назад, 21 октября.

    Негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

    Опрос проводился с 22 по 28 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность составляет около 3%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi