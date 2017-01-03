Gallup: Большинство американцев не верят в способности Трампа

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Менее половины американцев уверены в способности избранного президента США Дональда Трампа справиться с президентскими обязанностями, следует из опроса издания Gallup.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, 46% считают, что Трамп сможет справиться с международным кризисом, 47% верят в его способность мудро использовать военную силу, и 44% думают, что он сможет предотвратить скандалы в его администрации.

Отмечается, что ранее по меньшей мере 7 из 10 американцев были уверены в способностях Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона перед их вступлением в должность.