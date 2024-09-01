Галант призвал кабмин одобрить вывод армии Израиля из Филадельфийского коридора

Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье призвал правительство изменить решение о сохранении израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье призвал правительство изменить решение о сохранении израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

"Кабинету министров необходимо срочно собраться и отозвать решение, принятое в четверг", - сказал он.

Ранее Галант выступил против принятия данного решения, а министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир воздержался от голосования.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.