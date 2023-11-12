Галант: Ливану грозит судьба Газы, если "Хезболлах" развяжет войну

Если ливанская группировка "Хезболла" вступит в войну с Израилем, это будет "смертельной ошибкой", которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов.

Если ливанская группировка "Хезболла" вступит в войну с Израилем, это будет "смертельной ошибкой", которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, граждане Ливана должны знать, что если лидер "Хезболлы" Хасан Насралла "совершит ошибку, судьба Бейрута, вероятно, будет такой же, как судьба Газы".

"Сейчас израильские ВВС в секторе Газа задействованы менее чем на десятую часть своих возможностей, и мощь авиации на севере страны (у границ с Ливаном - ред.) очень велика", - добавил министр.