О нас

Галант: Ливану грозит судьба Газы, если "Хезболлах" развяжет войну

Галант: Ливану грозит судьба Газы, если "Хезболлах" развяжет войну Если ливанская группировка "Хезболла" вступит в войну с Израилем, это будет "смертельной ошибкой", которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 03:09
Галант: Ливану грозит судьба Газы, если Хезболлах развяжет войну

Если ливанская группировка "Хезболла" вступит в войну с Израилем, это будет "смертельной ошибкой", которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, граждане Ливана должны знать, что если лидер "Хезболлы" Хасан Насралла "совершит ошибку, судьба Бейрута, вероятно, будет такой же, как судьба Газы".

"Сейчас израильские ВВС в секторе Газа задействованы менее чем на десятую часть своих возможностей, и мощь авиации на севере страны (у границ с Ливаном - ред.) очень велика", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: “Hizbullah” müharibəyə qoşulsa, Beyrutu Qəzzanın taleyi gözləyir

Другие новости из категории

Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря
Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря
12 ноября 2023 г. 02:44
Ла лига: Реал разгромил Валенсию, Винисиус и Родриго отметились дублями
Ла лига: "Реал" разгромил "Валенсию", Винисиус и Родриго отметились дублями
12 ноября 2023 г. 02:27
Премьер Эстонии извинилась перед учителями за неуместное высказывание
Премьер Эстонии извинилась перед учителями за неуместное высказывание
12 ноября 2023 г. 02:16
Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины
Остин и Умеров обсудили военные нужды Украины
12 ноября 2023 г. 01:55
Военная база США на западе Ирака подверглась обстрелу
Военная база США на западе Ирака подверглась обстрелу
12 ноября 2023 г. 00:53
Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой
Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой
12 ноября 2023 г. 00:25
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП
11 ноября 2023 г. 22:14
Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана
Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана
11 ноября 2023 г. 20:07
Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана
Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана
11 ноября 2023 г. 19:58
СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине
СМИ: Германия намерена удвоить военную помощь Украине
11 ноября 2023 г. 19:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi