Галант: Израиль предотвратил более 50 терактов Ирана по всему миру

Израиль за последние годы предотвратил более 50 террористических атак против израильтян по всему миру, которые готовились при участии Ирана.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в ходе визита в Азербайджан заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
"В последние годы Иран ведет всемирную террористическую кампанию беспрецедентного масштаба, направленную против израильтян и евреев по всему миру. За последние годы было совершено более 50 попыток атак. Большинство из них были сорваны в последний момент, - сказал Галант.
Министр отметил, что благодаря тесному сотрудничеству со многими странами и пониманию того, что Иран представляет собой глобальную угрозу, эти попытки удалось предотвратить.