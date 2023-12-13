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Гагаузия отказалась от диалога с парламентом Молдовы

Гагаузия отказалась от диалога с парламентом Молдовы Власти Автономного территориального образования Гагаузии Республики Молдова (Гагаузская Земля) заявили об отсутствии диалога с Кишиневом и приостановили работу в совместной межпарламентской контактной группе, которая была сформирована в 2016 году.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 07:06
Гагаузия отказалась от диалога с парламентом Молдовы

Власти Автономного территориального образования Гагаузии Республики Молдова (Гагаузская Земля) заявили об отсутствии диалога с Кишиневом и приостановили работу в совместной межпарламентской контактной группе, которая была сформирована в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято депутатами Народного собрания (парламентом) автономии.

"Депутаты большинством голосов приняли решение о приостановлении своей работы на данной политической платформе", - информирует пресс-служба законодательного органа Гагаузии. Ее сопредседатель Сергей Чимпоеш заявил на заседании о "полном отсутствии диалога" и "утрате доверия" к парламенту Молдовы, который контролируют депутаты проевропейской Партии действия и солидарности.

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