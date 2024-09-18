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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть оккупированные палестинские территории.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 20:38
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть оккупированные палестинские территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, резолюцию поддержали 124 государства, в том числе Россия, Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 стран, в частности Венгрия, Израиль, США и Чехия, еще 43 государства воздержались от голосования.

Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

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Версия на английском языке UN General Assembly widely supports Palestinian resolution against Israel
Версия на азербайджанском языке BMT Fələstinin İsrailə qarşı ilk qətnaməsini qəbul edib

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