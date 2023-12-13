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ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 02:33
ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает американское бюро Report, за документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Генассамблея также отклонила поправку Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками.

Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США. Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Помимо этого, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

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