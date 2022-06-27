G7 заявила о выделении Украине 29,5 млрд долларов в качестве "бюджетной поддержки"

Страны Группы семи (G7) заявили о выделении Украине в 2022 году порядка 29,5 млрд долларов США в качестве "бюджетной поддержки" в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования.

Страны Группы семи (G7) заявили о выделении Украине в 2022 году порядка 29,5 млрд долларов США в качестве "бюджетной поддержки" в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении лидеров "большой семерки" по Украине.

"На сегодняшний день мы готовы выделить или пообещали и предоставили бюджетную поддержку в размере до 29,5 млрд долларов США в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - отмечается в тексте.

"В целом эта поддержка крайне необходима и дополняет экономическую помощь, предоставленную с 2014 по 2021 год, которая превышает 60 млрд долларов", - добавили лидеры "семерки". При этом они приветствовали и поддержали текущую работу международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины.

"Кроме того, мы обязуемся помогать Украине в максимизации ее экспортного потенциала. Мы поручаем министрам торговли G7 обсудить конкретные предложения по поддержке усилий Украины по восстановлению через торговлю, включая, например, приостановку тарифов на украинский экспорт", - подчеркивается в заявлении.

"Мы продолжим координировать действия по тарифным мерам в отношении импорта из России и изучим возможные пути в соответствии с нашим законодательством для использования доходов для оказания помощи Украине, где это применимо", - заключили главы государств и правительств G7.

Саммит G7 открылся 26 июня в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация в Украине и последствия антироссийских санкций.