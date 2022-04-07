G7 введет дополнительные санкции в отношении России

"Большая семерка" (G7) введет дополнительные ограничительные меры, чтобы помешать России продолжать военные действия в Украине.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7, принятых по итогам встречи в Брюсселе.
Так, G7 подчеркивает необходимость дальнейшего усиления экономического давления на Россию и Беларусь: «Мы будем работать вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь России другими средствами. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать вместе».
В заявлении отмечается, что страны продолжат оказывать поддержку Украине различными способами в том числе военной техникой и финансовыми средствами; гуманитарную помощь и др.
«Гуманитарный толчок, включая увеличение финансирования, срочно необходим Украине и за ее пределами, поскольку безжалостная война и действия России оказывают огромное влияние на мировые цены на сырьевые товары и продовольствие. Вызванный этим рост продовольственной незащищенности непропорционально остро ощущается наиболее уязвимыми слоями населения. Мы солидарны с нашими партнерами по всему миру, которым приходится платить растущую цену за односторонний выбор президента Путина вести войну в Европе», - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что страны G7 будут согласованно использовать все инструменты и механизмы финансирования для решения проблемы продовольственной безопасности, сохранения открытых рынков и повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора на всех континентах.
В заявлении глав МИД стран G7 отмечается, что массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.
Организация также поддерживает продолжающуюся работу ряда международных организаций по расследованию и сбору доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине и окажет поддержку в их расследовании, предоставлении технических экспертов и финансирования.