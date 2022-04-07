G7 введет дополнительные санкции в отношении России

G7 «Большая семерка» введет скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы помешать России продолжать военные действия против Украины

"Большая семерка" (G7) введет дополнительные ограничительные меры, чтобы помешать России продолжать военные действия в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7, принятых по итогам встречи в Брюсселе.

Так, G7 подчеркивает необходимость дальнейшего усиления экономического давления на Россию и Беларусь: «Мы будем работать вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь России другими средствами. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать вместе».

В заявлении отмечается, что страны продолжат оказывать поддержку Украине различными способами в том числе военной техникой и финансовыми средствами; гуманитарную помощь и др.

«Гуманитарный толчок, включая увеличение финансирования, срочно необходим Украине и за ее пределами, поскольку безжалостная война и действия России оказывают огромное влияние на мировые цены на сырьевые товары и продовольствие. Вызванный этим рост продовольственной незащищенности непропорционально остро ощущается наиболее уязвимыми слоями населения. Мы солидарны с нашими партнерами по всему миру, которым приходится платить растущую цену за односторонний выбор президента Путина вести войну в Европе», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что страны G7 будут согласованно использовать все инструменты и механизмы финансирования для решения проблемы продовольственной безопасности, сохранения открытых рынков и повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора на всех континентах.

В заявлении глав МИД стран G7 отмечается, что массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.

Организация также поддерживает продолжающуюся работу ряда международных организаций по расследованию и сбору доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине и окажет поддержку в их расследовании, предоставлении технических экспертов и финансирования.