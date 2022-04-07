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G7 введет дополнительные санкции в отношении России

G7 введет дополнительные санкции в отношении России G7 «Большая семерка» введет скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы помешать России продолжать военные действия против Украины
Другие страны
7 апреля 2022 г. 16:13
G7 введет дополнительные санкции в отношении России

"Большая семерка" (G7) введет дополнительные ограничительные меры, чтобы помешать России продолжать военные действия в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7, принятых по итогам встречи в Брюсселе.

Так, G7 подчеркивает необходимость дальнейшего усиления экономического давления на Россию и Беларусь: «Мы будем работать вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь России другими средствами. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать вместе».

В заявлении отмечается, что страны продолжат оказывать поддержку Украине различными способами в том числе военной техникой и финансовыми средствами; гуманитарную помощь и др.

«Гуманитарный толчок, включая увеличение финансирования, срочно необходим Украине и за ее пределами, поскольку безжалостная война и действия России оказывают огромное влияние на мировые цены на сырьевые товары и продовольствие. Вызванный этим рост продовольственной незащищенности непропорционально остро ощущается наиболее уязвимыми слоями населения. Мы солидарны с нашими партнерами по всему миру, которым приходится платить растущую цену за односторонний выбор президента Путина вести войну в Европе», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что страны G7 будут согласованно использовать все инструменты и механизмы финансирования для решения проблемы продовольственной безопасности, сохранения открытых рынков и повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора на всех континентах.

В заявлении глав МИД стран G7 отмечается, что массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.

Организация также поддерживает продолжающуюся работу ряда международных организаций по расследованию и сбору доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине и окажет поддержку в их расследовании, предоставлении технических экспертов и финансирования.

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