Страны G7 в Хиросиме хотят договориться об ограничении экспорта российских алмазов

Страны Группы семи (G7) планируют договориться об ограничении экспорта российских алмазов на саммите в Японии.

Страны Группы семи (G7) планируют договориться об ограничении экспорта российских алмазов на саммите в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, соответствующее заявление об ограничении экспорта природных алмазов из России должно быть принято на саммите G7 в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что ЕС на саммите "Большой семерки" в Хиросиме обсудит санкции против алмазов из России, эта тема может быть упомянута в итоговом заявлении, но практических решений пока не ожидается. Конкретные предложения, по словам дипломата, Брюссель пока не выдвигал, поскольку необходимы предварительные консультации с партнерами. Как и в случае ограничений цен на нефть и нефтепродукты, Евросоюз не может ввести такие санкции самостоятельно, подчеркнул источник. Для этого нужно создать механизм отслеживания происхождения алмазов, пояснил он.

Одним из главных противников введения односторонних ограничений ЕС на алмазы из России выступает Бельгия, которая опасается, что если санкции не станут общемировыми, то российский экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а алмазный бизнес Антверпена понесет огромные убытки, которые королевство пока даже не может оценить.