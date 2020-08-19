G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ

Страны "большой семерки" в ближайшее время предложат план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Страны "большой семерки" в ближайшее время предложат план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила японская газета Yomiuri.

По ее информации, в сентябре планируется начать обсуждение этого плана со странами, входящими в ВОЗ. Как отмечает издание, главной целью реформы, необходимость которой объясняется продолжающейся пандемией, должно стать повышение оперативности и полноты информирования о вспышках заболеваний как со стороны стран - участниц ВОЗ, так и со стороны самой всемирной организации. G7 рассчитывает добиться широкой поддержки плана на запланированной на ноябрь сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа ВОЗ.