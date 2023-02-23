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G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи

G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов США финансовой помощи.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 18:29
G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи

Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов США финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам прошедшей в четверг в Бангалоре встрече глав Минфиноф и Центробанков стран Группы семи (G7).

"На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд", - говорится в документе.

В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран Группы семи (G7), а в пятницу пройдет аналогичная встреча в формате стран "Большой двадцатки" (G20). По данным японских СМИ, участники G7 планируют выпустить совместное заявление по итогам прошедших в Бангалоре переговоров.

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Версия на английском языке G7 raises Ukraine support to $39 bln for 2023, urges IMF programme by March
Версия на азербайджанском языке G7 2023-cü ildə Ukraynaya 39 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

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