G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи

Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов США финансовой помощи.

Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов США финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам прошедшей в четверг в Бангалоре встрече глав Минфиноф и Центробанков стран Группы семи (G7).

"На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд", - говорится в документе.

В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран Группы семи (G7), а в пятницу пройдет аналогичная встреча в формате стран "Большой двадцатки" (G20). По данным японских СМИ, участники G7 планируют выпустить совместное заявление по итогам прошедших в Бангалоре переговоров.