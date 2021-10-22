G7 согласовала принципы цифровой торговли и трансграничной передачи данных

Страны Группы семи (G7) согласовали список принципов осуществления цифровой торговли и выступила за свободу передачи данных за рубеж.

Страны Группы семи (G7) согласовали список принципов осуществления цифровой торговли и выступила за свободу передачи данных за рубеж.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров торговли Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, которая прошла в пятницу в Лондоне.

Главы ведомств особо подчеркнули, что для успешного развития цифровой экономики необходимо "свободное движение данных через границы" при обеспечении их надежной защиты.

"Мы обеспокоены ситуацией, когда требования по локализации данных используются в протекционистских и дискриминационных целях, а также подрывают принципы открытого общества и демократические ценности, включая свободу слова, - говорится в документе. - Мы должны устранить необоснованные преграды на пути к свободному движению данных, при этом продолжая решать вопросы обеспечения их конфиденциальности и защиты, охраны прав интеллектуальной собственности и цифровой безопасности".

Опубликованные "семеркой" принципы должны служить защитой от "цифрового протекционизма и авторитаризма" и обеспечивать "конкурентность, прозрачность и доступность цифровых и технологических рынков для иностранных инвестиций и торговли".