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G7 считает, что РФ должна компенсировать Украине $486 млрд ущерба

G7 считает, что РФ должна компенсировать Украине $486 млрд ущерба Группа семи (G7) считает, что РФ должна возместить ущерб Украине, который оценивается Всемирным банком в $486 млрд.
Другие страны
14 июня 2024 г. 21:59
G7 считает, что РФ должна компенсировать Украине $486 млрд ущерба

Группа семи (G7) считает, что РФ должна возместить ущерб Украине, который оценивается Всемирным банком в $486 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом на саммите, завершающемся в Италии.

"Обязательства России по международному праву возместить ущерб, который она причиняет, ясны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные пути, с помощью которых Россию можно принудить выполнить эти обязательства", - говорится в тексте.

В нем также указывается, что "с целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях необходимости защиты от России" G7 запустит программу "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов (ERA) для Украины", в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около $50 млрд к концу года.

В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".

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Версия на азербайджанском языке G7: Rusiya Ukraynaya 486 milyard dollar təzminat ödəməlidir

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