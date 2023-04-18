Страны G7 решили оставить активы РФ замороженными до окончания конфликта в Украине

Российские государственные активы, находящиеся в странах Группы семи, останутся замороженным до разрешения конфликта в Украине.

Российские государственные активы, находящиеся в странах Группы семи, останутся замороженными до разрешения конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7, принятом во вторник по итогам встречи в японском курортном городе Каруидзава (префектура Нагано).

"Мы полны решимости в соответствии с правовыми системами наших стран сохранить замороженными суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Главы внешнеполитических ведомств стран "семерки" также выразили уверенность в том, что любое разрешение конфликта в Украине должно быть также связано с выплатой российской стороной компенсаций "за нанесенный ущерб".

По данным Die Welt, с весны 2022 года ЕС заморозил порядка 300 млрд евро золотовалютных ресурсов России и еще 29 млрд евро представителей крупного российского бизнеса. Однако Еврокомиссия не смогла конфисковать эти средства, поскольку такой механизм в принципе отсутствует в международной практике, а подобный шаг еще больше подорвет веру остальных государств мира в надежность хранения активов в западных банках.