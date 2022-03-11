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G7 работают над новым пакетом санкций против России

G7 работают над новым пакетом санкций против России Страны Группы семи (G7) готовятся в ближайшее время ввести новый пакет санкций в отношении России в связи ситуацией в Украине.
Другие страны
11 марта 2022 г. 02:41
G7 работают над новым пакетом санкций против России

Страны Группы семи (G7) готовятся в ближайшее время ввести новый пакет санкций в отношении России в связи ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", - сказала министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, не уточнив, о каких мерах может идти речь. Глава Форин-оффиса отметила, что рестрикции в отношении Москвы направлены на "ослабление российской экономики".

Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности "финансировать свою военную машину". Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже "серьезно пострадала" в результате санкционного нажима G7. При этом она призвала другие страны присоединиться к ограничительным мерам против России.

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Версия на азербайджанском языке G7 Rusiyanı zəiflətmək üçün yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

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