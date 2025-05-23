G7 пригрозила РФ ужесточением санкций в случае отказа от перемирия в Украине

Группа семи (G7) пригрозила, что ужесточит санкции в отношении России, если Москва не даст согласие на прекращение огня в Украине.

Группа семи (G7) пригрозила, что ужесточит санкции в отношении России, если Москва не даст согласие на прекращение огня в Украине.

Как передает Report , об этом говорится в коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде.

"Мы приветствуем продолжающиеся усилия, нацеленные на прекращение огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций против РФ", - говорится в документе.

Участники встречи также подтвердили намерение не размораживать активы РФ, пока российская сторона не возместит нанесенный Украине ущерб.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в нашей юрисдикции, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия <...> не заплатит за причиненный Украине ущерб", - отмечается в коммюнике.

В документе также выражена поддержка Украине в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости.