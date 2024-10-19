G7 пообещала Киеву обеспечить восстановление боеспособности ВСУ

Министры обороны Группы семи (G7) пообещали Киеву поддерживать инициативы по подготовке и тренировке военных для восстановления боеспособности и регенерации подразделений украинской армии.

Министры обороны Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали Киеву поддерживать инициативы по подготовке и тренировке военных для восстановления боеспособности и регенерации подразделений украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении министерской встречи в Неаполе.

"Мы считаем первоочередным поддерживать обучение и тренировку украинских военных и сил безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе с учетом необходимости регенерации вооруженных сил и восстановления их боеспособности. Мы приветствуем усилия НАТО и ЕС в этом направлении", - говорится в документе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи с коллегами заявил, что страны G7 прорабатывают возможности увеличения помощи Украине.

"Есть конкретные обещания, но о них пока не будет объявлено публично", - приводит его слова телеканал NTV.

Писториус считает, что прежде всего следует продолжить подготовку украинских военных, поскольку, по его оценке, это играет центральную роль. Он также заявил, что Украина сможет воспользоваться обещанным ей правительствами стран G7 50-миллиардным кредитом до конца года или в любом случае в начале следующего года.