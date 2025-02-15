G7 поддержала всеобъемлющий политический переход в Сирии

Страны Группы семи (G7) поддерживают всеобъемлющий политический переходный процесс в Сирии в духе решений Совета Безопасности ООН.
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"Группа семи приветствует итоги международной конференции по Сирии, организованной Францией 13 февраля 2025 года, подтверждает свою приверженность народу Сирии и поддержку инклюзивного политического переходного процесса в духе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в тексте.
Министры иностранных дел "семерки" также назвали позитивным развитие событий в Ливане, включая недавние президентские выборы, назначение премьер-министра и формирование нового правительства.
"Страны G7 подтвердили свою приверженность стабильности, суверенитету и территориальной целостности обеих стран", - отмечается в документе.