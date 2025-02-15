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G7 поддержала всеобъемлющий политический переход в Сирии

G7 поддержала всеобъемлющий политический переход в Сирии Страны Группы семи (G7) поддерживают всеобъемлющий политический переходный процесс в Сирии в духе решений Совета Безопасности ООН.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 20:49
G7 поддержала всеобъемлющий политический переход в Сирии

Страны Группы семи (G7) поддерживают всеобъемлющий политический переходный процесс в Сирии в духе решений Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам неформальной встречи глав МИД объединения, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Группа семи приветствует итоги международной конференции по Сирии, организованной Францией 13 февраля 2025 года, подтверждает свою приверженность народу Сирии и поддержку инклюзивного политического переходного процесса в духе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в тексте.

Министры иностранных дел "семерки" также назвали позитивным развитие событий в Ливане, включая недавние президентские выборы, назначение премьер-министра и формирование нового правительства.

"Страны G7 подтвердили свою приверженность стабильности, суверенитету и территориальной целостности обеих стран", - отмечается в документе.

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